Австрия снимет все ограничения на авиасообщение с Россией

Австрия с 9 ноября снимает все ограничения на авиасообщение с Россией, однако правила въезда останутся неизменными, как передает Арменпресс, об этом заявил в интервью РИА Новости новый глава МИД Австрии Михаэль Линхарт.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили, что Россия снимает ограничения на авиасообщение с Австрией с 9 ноября.

"Мы категорически приветствуем российское предложение и с нашей стороны в ответ снимем все ограничения на авиасообщение. Конечно, правила въезда остаются неизменными", - заявил Линхарт.

Въезд из России в Австрию в настоящий момент возможен, в том числе и по туристической визе, однако при отсутствии сертификата о вакцинации одним из одобренных в ЕС или ВОЗ препаратов придется отправиться на десятидневный карантин, который можно досрочно завершить, сдав тест на шестой день по прибытии.