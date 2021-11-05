Бюджет министерства окружающей среды Армении сократится на 26,5%

Бюджет Министерства окружающей среды Армении в 2022 году сократится на 26,5%.

Как передает «Арменпресс», об этом во время обсуждения проекта государственного бюджета на 2022 год на совместном заседании постоянных комиссий НС заявил министр окружающей среды Романос Петросян. Он отметил, что министерство должно реализовать 6 программ и 22 мероприятия.

«Объем финансирования, представленный в бюджетной заявке на 2022 год по текущим программам, составляет 6 млрд 772 млн драмов, что на 26,5% ниже показателя прошлого года. Это обусловлено окончанием договорных условий программ содействия особо охраняемых природных территорий Сюникской области, реализуемых в рамках грантовых программ банка «KFW». Срок действия контракта истекает в конце этого года», - сказал Романос Петросян.

По словам министра, они выступят с сообщением об общей эффективности программы.