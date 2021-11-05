Министр окружающей среды не видит каких-либо подвижек в Следственном комитете по делу Амулсара

Министерство окружающей среды в Следственном комитете по делу Амулсара не видит каких-либо подвижек. И пока уголовное дело не завершено, министерство не может вмешаться или повлиять на процесс.

Как передает «Арменпресс», об этом журналистам сказал министр окружающей среды Романос Петросян.

«Я сам на данный момент, до завершения уголовного дела, пока не раскрыта объективная реальность, не имею полномочий вмешаться или повлиять на процесс. Только после завершения процесса мы сможем действовать в рамках своих полномочий», - сказал Петросян.

По словам министра, если после завершения уголовного дела будет выявлен объективный факт, который может повлиять на право недропользования данного хозяйствующего субъекта, на экспертизу ОВОС, на право водопользования, естественно, министерство своими инструментами вмешается в этот процесс.

«Если же будет выявлено, что все это никоим образом не ставится под сомнение, то могу сказать, что у хозяйствующего субъекта есть все необходимые разрешения, которые позволяют ему эксплуатировать Амулсарское месторождение», - заключил Петросян.