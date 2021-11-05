Время в Ереване: 11:07:36,   5 Ноябрь

Комиссия по телевидению и радио стала членом Платформы средиземноморских регулирующих органов

Комиссия по телевидению и радио стала членом Платформы средиземноморских регулирующих органов

Для членства в Платформе средиземноморских регулирующих органов Комиссия по телевидению и радио заявку для начала процесса членства подавала еще в 2020 г.

«В октябре состоялось очередное заседание Платформы средиземноморских регулирующих органов, в котором Комиссия впервые приняла участие в качестве гостя. После заседания было проведено голосование по вопросу членства Армении. Армения была избрана полноправным членом платформы подавляющим большинством голосов», - как передает «Арменпресс», сообщили в пресс-службе Комиссии по телевидению и радио.

Отмечается, что платформа создана в 1997 году по предложению  Франции и Каталонии с целью укрепления исторических и культурных связей между странами Средиземноморья, позволяя независимым регулирующим органам региона изучать и обмениваться опытом в области аудио- и видеосвязи и регулирование СМИ.

Членами платформы являются 26 стран, с 5 ноября 2021 года членом стала и Армения.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]