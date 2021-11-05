В Ереване 7 ноября объявляется Днем вакцинации

По инициативе Министерства здравоохранения РА при сотрудничестве с Министерством образования, науки, культуры, спорта РА, мэрией Еревана и Обществом Красного Креста Армении 7 ноября в Ереване в спорткомплексе «Хилс» в 11:00 состоится мероприятие под названием «День вакцинации в Ереване». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минздрав РА.

Целью мероприятия является популяризация вакцинации, повышение осведомленности общественности о вакцинации, формирование высокого общественного сознания. Волонтеры Общества Красного Креста Армении будут раздавать прохожим материалы о вакцинации, а также средства индивидуальной защиты.

7 ноября мобильные пункты вакцинации в столице не будут работать, весь процесс вакцинации будет проходить в спорткомплексе «Хилс».

Подобные акции и ранее проводились в Ереване, в Гюмри и в Ванадзоре.

В Армении доступны вакцины «Коронавак» (только 2-я доза), «АстраЗенека», «Спутник-V», «Синофарм» и «Модерна».