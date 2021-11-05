Председатель Конституционного суда Грузии почтил память жертв Геноцида армян

Председатель Конституционного суда Грузии Мераб Тураван, в сопровождении председателя Конституционного Суда Республики Армения Армана Диланяна, 5 ноября посетил Мемориал Геноцида армян в Цицернакаберде, чтобы отдать дань памяти невинным жертвам. Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Конституционном суде Армении.

4 ноября 2021 года по приглашению председателя Конституционного суда РА Армана Диланяна Армению с официальным визитом посетила делегация во главе с председателем Конституционного суда Грузии Мерабом Туравой. Цель визита - придать качественно новый импульс дальнейшему развитию двусторонних отношений, а также способствовать углублению двустороннего и многостороннего межсудебного сотрудничества.