Мэр Еревана Айк Марутян находится в самоизоляции. Как сообщает Арменпресс, во время обсуждения проекта бюджета на 2022 год в Национальном Собрании об этом сказал вице-мэр Еревана Сергей Нерсисян.

«Мэр Еревана планировал приехать и лично представить бюджет, учитывая нынешнюю эпидемию, коронавирус проник и в их дом. В настоящее время его дети и жена инфицированы коронавирусом. Находясь в опасной зоне, он не хочет рисковать чужими жизнями. Он самоизолировался и ни с кем не контактирует», - сказал заместитель вице-мэр.

На совместном заседании постоянных комиссий НС по территориальному управлению, местному самоуправлению, сельскому хозяйству и охране окружающей среды и по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Айк Марутян должен был представить расходы и доходы муниципального бюджета в рамках госбюджета Армении на 2022 год.