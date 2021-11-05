Грузия получила от ЮНИСЕФ 140 тонн дезинфицирующих средств от коронавируса для школ

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) передал Грузии дополнительные запасы защитных средств для превенции распространения коронавируса в школах. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении на сайте министерства образования и науки страны.

Как отмечено в сообщении, Минобразования активно сотрудничает с ЮНИСЕФ в обеспечении безопасной среды в школах. Именно в рамках указанного сотрудничества школы Грузии получат от ЮНИСЕФ и японской компании "Сараям" защитные средства от COVID-19.

Заместитель министра образования Екатерина Дгебуадзе поблагодарила посла Японии в Грузии Имамуру Акира и ЮНИСЕФ за поддержку сферы образования, и отметила, что Детский фонд ООН является одним из главных партнеров, который с начала пандемии активно включен в процесс превенции распространения вируса в школах.

Дгебуадзе также отметила важность проводимых Минобразования и Детским фондом ООН информационных встреч, направленных на активизацию процесса вакцинации среди педагогов, в которых приняли участие до трех тысяч учителей.

До начала текущего учебного года все школы Грузии были оснащены всеми ресурсами, необходимыми для управления пандемией. Их запасы периодически пополняются.

Полученные министерством образования Грузии 140 тонн дезинфекционной жидкости от японской компании являются дополнительной поддержкой донорских организаций в борьбе с пандемией.