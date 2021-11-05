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Суд снял ограничение на посещение Аруша Арушаняна

Суд снял ограничение на посещение Аруша Арушаняна

Суд общей юрисдикции Сюникской области частично удовлетворил ходатайство адвокатов мэра Гориса Аруша Арушаняна, согласно которому близким родственникам последнего разрешается навещать его.

Как сообщает Арменпресс, на предыдущем судебном заседании адвокаты Арушаняна представили ходатайство о снятии ограничений на посещения и телефонные разговоры Арушаняна. Ходатайство было обсуждено на заседании 5 ноября и частично удовлетворено.


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