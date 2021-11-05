Армения - сияющая звезда демократии в регионе: содокладчик ПАСЕ премьер-министру Пашиняну

Премьер-министр Никол Пашинян принял содокладчиков Мониторингового комитета ПАСЕ по вопросам Армении Кимо Кильюнена и Борианну Аберг.

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Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, pриветствуя содокладчиков ПАСЕ, премьер-министр отметил:

“Уважаемые коллеги,

На протяжении 20 лет мы всегда высоко оценивали свое членство в Парламентской ассамблее Совета Европы и в Совете Европы и рассматривали этот факт в качестве важнейшего компонента поддержки демократических реформ в нашей стране. Когда мы вступали в Совет Европы, в наших членских документах было два основных направления, которые были важны в тот период: одно - это демократия, другое - мир.

Должен констатировать, что мы добились ощутимых успехов в области демократии и можем наконец заявить, что наши успехи в области демократии таковы, что международное сообщество видит и фиксирует их. Я рад также, что Совет Европы это видит и фиксирует. Думаю, что особенно последние события показывают необратимость демократических процессов в Республике Армения.

У нас, вероятно, есть проблема с регулированием скорости, и очень важно, чтобы мы выбрали правильную скорость в контексте этих изменений. Однозначно одно: фундаментальная проблема, которая существовала в Армении на протяжении многих лет, столь же фундаментально решена. Речь идет о доверии к результатам выборов, и в этой связи, конечно, мы ценим тот вклад, который Совет Европы вносил в плане поддержки демократии в Армении на протяжении 20 лет.

По другому вопросу у нас проблемы: к сожалению, стабильность и мир в нашем регионе находятся под большим ударом, и тот факт, что у нас, несмотря на трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, все еще есть удерживаемые в Азербайджане пленные, является самым ярким тому подтверждением. Я очень высоко ценю тот факт, что этот вопрос был поднят в ПАСЕ. Это действительно важно. Очень важно также, что Европейский суд по правам человека занял очень принципиальную позицию по ряду вопросов. Это еще более подчеркивает важность нашего членства в Совете Европы.

Тем не менее, несмотря на все вызовы и трудности, правительство Армении взяло курс на открытие эры мирного развития для Армении и региона. Плохая новость в том, что это зависит не только от нас, скорее, плохая новость заключается в том, что не все разделяют эту повестку дня и, по крайней мере, представления о параметрах мира не совпадают. Но мы должны продолжать последовательно работать в этом направлении. В любом случае нам также нужна поддержка наших международных партнеров в этом вопросе.

Хочу еще раз Вас поприветствовать, я рад возможности обсудить, как продвигаются наши дела”.

Содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ по вопросам Армении Борианна Аберг в своей речи отметила: “Господин премьер-министр, хочу поблагодарить Вас от себя и от имени своих коллег за приглашение. Хочу поздравить Вас с решением провести внеочередные парламентские выборы летом 2021 года, а также с убедительной победой на этих выборах. Это была победа не только для вас, но и для демократии в Армении. Как Вы уже отметили, Армения добилась больших успехов в области демократии. За последние 3 дня у нас была возможность встретиться со многими людьми, посетить ряд учреждений, таких как Комиссия по предотвращению коррупции и другие органы. И действительно отрадно видеть, что Ваша страна - сияющая звезда демократии в регионе”.

Кимо Кильюнен, в свою очередь, отметил: “Спасибо, господин премьер-министр. Прежде всего, как вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, хочу от имени ПАСЕ поздравить Вас с хорошей организацией выборов. Мы были наблюдателями и зафиксировали, что выборы соответствовали международным стандартам и обязательствам. Хочу поздравить Вас с победой на выборах. Эти выборы были гораздо важнее для Вас и Вашей партии, чем состоявшиеся после бархатной революции выборы, потому что сейчас ситуация более консолидированная, и Вы можете реализовать свою программу. Программа вашего правительства получила твердый мандат от народа, и доверие гарантировано результатами выборов”.

Содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ по вопросам Армении также подчеркнули важность усилий всех стран-участниц по обеспечению мира и стабильности в регионе, отметив, что они продолжат поднимать вопрос о необходимости немедленного освобождения Азербайджаном армянских военнопленных и других удерживаемых лиц.

Стороны обменялись мнениями о послевоенной ситуации, нагорно-карабахском конфликте, становлении демократических институтов в нашей стране, защите прав человека и ряде отраслевых реформ.

Премьер-министр коснулся реформ в судебной, антикоррупционной, конституционной, институциональной и избирательной сферах, а также подчеркнул прогресс в области свободы слова, отметив, что свобода слова и СМИ в Армении никогда не была на таком высоком уровне, как после 2018 года и сейчас. Никол Пашинян подчеркнул, что Армения привержена повестке укрепления демократии и продолжит двигаться по этому пути.

Также были подняты вопросы, связанные с эффективностью парламентской системы правления.