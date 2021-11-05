За последние несколько дней в Армении зарегистрировано два случая наезда поезда на граждан

За последние несколько дней в Армении зарегистрировано сразу два случая наезда железнодорожного транспорта на пересекавших пути в неположенных местах граждан. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЮКЖД, к сожалению, оба случая завершились трагически.

«Первый случай зафиксирован 30 октября в Гюмри, погибшая – 76-летняя Анаит Гаспарян. Второй случай произошел 1 ноября в Армавире, погибший – 51-летний Камо Меграбян. В обоих случаях машинисты поездов применяли экстренное торможение, но инерция не позволила остановить многотонные махины. Это стандартные ситуации, поскольку тормозной путь поездов может достигать 1 километра в зависимости от их веса и скорости. Оба случая также объединяет то, что граждане пересекали пути с нарушением элементарных правил нахождения в зоне повышенной опасности железнодорожного движения.

Мероприятия по профилактике аналогичных инцидентов в компания «Южно-Кавказская железная дорога» проводятся постоянно. В их числе организация периодических акций «День безопасности», когда сотрудники компании совместно с сотрудниками Дорожной полиции раздают памятки водителям автотранспортных средств с информацией о правилах пересечения путей. Сотрудники компании посещают общеобразовательные учреждения, расположенные близ железнодорожных линий, и разъясняют детям правила безопасного нахождения близ путей и станционной инфраструктуры. При этом ЮКЖД сотрудничает как с представителями органов правопорядка, так и местного самоуправления.

Отдельной проблемой стоит вопрос организации гражданами несанкционированных переездов через пути. Возможностей компании недостаточно для борьбы с самовольно организованными переездами, в связи с чем ЮКЖД активно привлекает к профилактике этой проблемы представителей полиции и местных властей.

Однако большинство граждан не задумывается о последствиях отступления от Правил дорожного движения или ошибок в оценке дорожной обстановки из-за невнимательности или беспечности и продолжает также небрежно относиться к соблюдению правил на железнодорожной дороге. Цена такой беспечности — человеческая жизнь и здоровье», - говорится в сообщении ЮКЖД.