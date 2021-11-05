Армения имеет важное для стран ЕС значение не только в экономическом, но и геостратегическом плане: депутат ЕП

Член Европейского парламента Ларс Патрик Берг на этой неделе посетил Армению с частным визитом и в качестве члена комитета Европейского парламента по экономическим и валютным вопросам встретился с армянскими парламентариями, в частности, с председателем постоянной комиссии НС Армении по экономическим вопросам Ваге Акопяном и председателем постоянной комиссии по вопросам европейской интеграции Арманом Егояном. Об этом в беседе с Арменпресс сказал сам Ларс Патрик Берг.

«Конечно, это не первый мой визит в Армению, я уже был в Армении. Этот мой визит является частным, и я хотел обменяться мнениями с нашими армянскими партнерами как по экономическим, так и по торговым, а также по стратегическим вопросам. В частности, меня интересуют отношения Армения-ЕС с экономической точки зрения», - сказал Ларс Патрик Берг.

Он напомнил, что до того, как стать депутатом Европарламента, он был депутатом парламента федеральной земли Баден-Вюртемберга, и его всегда интересовали не только экономические вопросы, но и вопросы внешней политики, обороны и безопасности.

По словам Берга, во время встречи с Ваге Акопяном обсуждались экономические вопросы, а во время встречи с Арманом Егояном состоялся обмен мнениями по отношениям Армения-ЕС. Встречи с армянскими парламентариями состоялись 4 ноября.

В этом контексте депутат Европарламента коснулся Соглашения о глубоком и всеобъемлющем партнерстве Армения-ЕС, подчеркнув, что все партии в Европарламенте заинтересованы в реализации этого соглашения, так как Армения как отдельная страна и регион в целом важны для стран-членов ЕС не только в экономическом, но и геостратегическом плане.

«Достаточно отметить только тот факт, что Армения является членом Совета Европы с 2001 года. За эти 20 лет по части Армении было реализовано множество мероприятий и программ. Возьмем хотя бы вопрос верховенства закона, судебных реформ и т.д. И всегда следует приветствовать любой иной шаг в этом направлении, который углубит это развитие», - сказал Ларс Патрик Берг.