Австрия: в отношении невакцинированных граждан будут введены ограничения
С 8 ноября власти Австрии введут ограничения для всех, кто не был вакцинирован от коронавируса.
Как передает Арменпресс, об этом заявил канцлер Австрии Александер Шалленберг.
Если раньше гражданам разрешали входить в общественные или развлекательные заведения в случае отрицательного результата теста, то теперь допускаться будут только вакцинированные или те, кто уже переболел коронавирусом.
5 ноября в Австрии зарегистрировано 9300 новых случаев коронавируса, что является самым высоким показателем текущего года.
В настоящее время 5,6 миллиона из 8,9 миллиона населения имеют полный иммунитет к коронавирусу. В связи с ростом заболеваемости власти начали ревакцинацию уже вакцинированных граждан.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен