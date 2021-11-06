Австрия: в отношении невакцинированных граждан будут введены ограничения

С 8 ноября власти Австрии введут ограничения для всех, кто не был вакцинирован от коронавируса.

Как передает Арменпресс, об этом заявил канцлер Австрии Александер Шалленберг.

Если раньше гражданам разрешали входить в общественные или развлекательные заведения в случае отрицательного результата теста, то теперь допускаться будут только вакцинированные или те, кто уже переболел коронавирусом.

5 ноября в Австрии зарегистрировано 9300 новых случаев коронавируса, что является самым высоким показателем текущего года.

В настоящее время 5,6 миллиона из 8,9 миллиона населения имеют полный иммунитет к коронавирусу. В связи с ростом заболеваемости власти начали ревакцинацию уже вакцинированных граждан.