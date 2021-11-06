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Саакашвили пытался устроить переворот: СБ Грузии

Саакашвили пытался устроить переворот: СБ Грузии

В Грузии организаторы акций протеста в поддержку бывшего президента Михаила Саакашвили намерены блокировать здания государственных учреждений. 

Как  передает Арменпресс, об этом заявил представитель Службы государственной безопасности Грузии Бача Мгеладзе.

«С 6 ноября различные политические группировки намерены проводить постоянные акции возле УИУ № 12, в которых примут участие их сторонники из регионов. 

Кроме того, запланирована акция протестаи в Тбилиси. По оперативным данным, организаторы акций намерены заблокировать госучреждения.  Эти действия, направленные на насильственную смену правительства, спланированы заключенным Михаилом Саакашвили», - сказал представитель Службы государственной безопасности Грузии.


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