Предложенный Турцией формат «3 + 3» не сработает. Александр Искандарян

По мнению директора Института Кавказа Александра Искандаряна, предложенный президентом Турции формат «3 + 3» по созданию «платформы шести стран» в регионе не сработает.

В ходе состоявшейся в Ереване 6 ноября экспертной дискуссии на тему «Коридор или дорога? Какой должна быть позиция Армении?», политолог счел, чтореализация этого формата с участием стран состоль разными интересами, маловероятна.

«Формат 3+3, в котором одновременно могут быть задействованы Грузия, Россия, Турция, Иран, Армения и Азербайджан, просто не сработает. Даже если формально такойформат будет существовать, и если представить себе, что подписанысоглашения, документы, заявления, проект все равно не сработает. Причина в том, что интересы этих 6 стран не только не совпадают, но и разнонаправлены. То, чего хотят Россия, Турция, Иран и другие страны, противоречитодно другому», - как сообщает Арменпресс,сказал Александр Искандарян.

А в таком случае–зачем же выдвигается эта инициатива? Отвечая на этот вопрос, Александр Искандарян отметил, что таким шагом Турция пытается утвердить свое влияние на Южном Кавказе как решающий фактор, причем принимающий решения институциональным путем. Другими словами, то, что он получил во время последней карабахской войны, а также до этого, привести в институциональныйформат», - сказал политолог, подчеркнув, что дискуссии по этому вопросу еще будут продолжаться, будут делаться заявления, а это означает, что это неработающий формат.

Идея создания «платформы шести стран» или, иными словами, «3+3» (Россия, Иран, Турция, Армения, Азербайджан, Грузия) в конце 2020 года было выдвинута президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В конце сентября Эрдоган обсудил этот вопрос во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. Согласно официальному заявлению, указанная инициатива также обсуждалась министрами иностранных дел России и Ирана 6 октября в Москве.