В Ереване и в регионах Армении будут плановые отключения подачи газа

ЗАО "Газпром Армения" сообщает, что с целью проведения плановых работ 8 ноября с 8:00 до 22:00 часов будут плановые отключения подачи газа административного района Нубарашен, села Бардзрашен Араратской области, различных прилегающих общественных объектов, АЗС.

Как сообщили Арменпресс в компании, для проведения плановых работ с 09:00 часов 9 ноября по 21:00 10 ноября в Ереванебудут остановлено газоснабжение в административном районе Нор Норк (полностью), административном районе Норк Мараш(полностью), в прилегающих объектах различного назначения, АЗС,

в Котайкской области - Джрвеж, Дзорахпюр, Зовк, Вохчаберд, Гегадир, Ацаван, Гарни, Гохт, Гегард, Зар, Акунк, Котайк, Капутан, Атис, Зовашен, Нор Гюх, Маяковский, Катнахбюр, Арамус, Камарис, Гегашен, различные прилегающие общественные объекты, АЗС,

6 ноября с 07:00 до 20:00 часов для проведения плановых работ прекратится подача газа в районы Гегаркуникской области - Варденис, Карчахпюр, Макенис, Лчаван, Хачахпюр, Цовак Лусакунк, Ваневан, Сотк, Мец Масрик, Акунк, Шатджрек, ООО «Сестры Инесса и Ирина», «Гога и Седа Арутюнян», «Маквич», АЗС ООО «Ануш Кнар», ООО «Капавор», ООО «Грант Карапетян»,различные прилегающие общественные объекты.

«Приносим свои извинения потребителям газа и просим: соблюдайте правила безопасности. Для получения дополнительной информации звоните по номеру 1-04», - говорится в заявлении компании.