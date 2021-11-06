Публичная позиция Азербайджана - что проблемы НК нет, не соответствует реальности. Политолог

Ряд событий, разворачивающихся впоследнее время, ведет к возобновлению работы Минской группы ОБСЕ.

Как передает Арменпресс, так заявил директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян в ходе проходящей 6 ноября в Ереване экспертной дискуссии на тему «Коридор или дорога?Какой должна быть позиция Армении?»

«По всей видимости, она возобновит свою работу, и об этомсвидетельствуют многие показатели. Трем странам-сопредседателями Армении этонужно, и категорически против этого только Азербайджан. В этом случае необходимо отделить азербайджанскую риторику от реальной политики.

«Публичная позиция Азербайджана относительно того, что карабахской проблемы не существует, имеет мало общего с реальностью, она больше направлена на внутреннюю политику. Алиев говорит, что карабахский вопрос решен, его больше нет, приезжают сопредседатели Минской группы ОБСЕ, и он говорит, что их визит неинтересен, но журналистов приглашают, двери закрываются, переговоры длятся несколько часов. Повторяю, многие индикаторы показывают, что работа Минской группы ОБСЕ будет возобновлена», - сказал Александр Искандарян.

Он подчеркнул, что возобновление работы Минской группы ОБСЕ приведет к изменению ситуации, начнутся определенные обсуждения, и в процесс будут вовлечены не только Россия и Азербайджан, но также Франция и США.