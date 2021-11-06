В России зарегистрирован максимальный показатель новых случаев Covid-19

Количество подтвержденных случаев коронавируса в России увеличилось на 41.335 за одни сутки, что является новым максимумом с начала эпидемии.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.

Число инфицированных достигло 8 млн 755 тыс 930 человек.

За сутки умерли 1188 человек, общее количество скончавшихся - 245 635 человек.