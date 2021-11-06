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В России зарегистрирован максимальный показатель новых случаев Covid-19

В России зарегистрирован максимальный показатель новых случаев Covid-19

Количество подтвержденных случаев коронавируса в России увеличилось на 41.335 за одни сутки, что является новым максимумом с начала эпидемии. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.

 Число инфицированных достигло 8 млн 755 тыс 930 человек. 

За сутки умерли 1188 человек, общее количество скончавшихся - 245 635 человек.


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