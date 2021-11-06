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Президенты России и Палестины встретятся в Москве

Президенты России и Палестины встретятся в Москве

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас посетит Россию 23 ноября. О визите объявил министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики по палестинскому радио. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.

«Президент Палестины Махмуд Аббас посетит столицу России Москву 23 ноября. В ходе визита президент Аббас встретится с президентом России Владимиром Путиным», - сказал аль-Малики.


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