Во избежание новых опасностей при делимитациии демаркациидолжны быть «красные линии». Эксперт

Процесс демаркации и делимитации между Арменией и Азербайджаном должен начаться на основе таких принципов, должны быть определены такие «красные линии», чтобы не создавались новые опасности для Армении и Арцаха.

Как передает Арменпресс, так заявилаэксперт по международным отношениям, государственному управлению и безопасности Соси Татикян в ходе проходящей 6 ноября в Ереване экспертной дискуссии на тему «Коридор или дорога? Какой должна быть позиция Армении?»

«Мы должны вернуться к событиям и продвигать принцип«отделение ради спасения», доказывая, что существование Арцаха в составе Азербайджана представляет большую опасность этнического уничтожения. Мы должны суметь создать такую ситуацию для Арцаха, чтобы со временем Азербайджан утратил свое юридическое и политическое право на Арцах», - как передает Арменпресс, сказала эксперт.

Ссылаясь на заявления Азербайджана о так называемом «Зангезурском коридоре», Соси Татикян отметила, что разблокирование дорог исключает идею коридора, а не составляет ее часть.

«В современном мире деблокация дорог считается положительным моментом, а ситуация в нашем регионе, которая тянется десятилетиями, воспринимается как неестественная. И мы должны иметь возможность капитализировать ее для нашей стратегической коммуникации. Подчеркнем, что коридор вообще не нужен, надо снятьэтот вопрос с повестки дня.

Следует подчеркнуть, что коридор стал нужен только Азербайджану, потому что именно он,и уже много лет, перекрывает дороги. В случае деблокады дорог в регионе не будет необходимости в коридоре», - сказала Соси Татикян, подчеркнув, что в случае разблокировки на месте должны быть созданы пограничные пункты пропуска и таможенные службы.

«Думаю, эти элементы ощущаются во вчерашнем заявлении МИД России. Есть обнадеживающие свидетельства того, что Россия также убеждена в том, что коридор не нужен, а нужно разблокироватьдороги. Думаю, необходимо понять, как эти дороги будут использоваться, чтобы не создавать новых проблем безопасности для Армении», - добавила эксперт.