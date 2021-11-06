В Германии мужчина с ножом напал на пассажиров поезда
15:18, 6 Ноябрь, 2021
В Германии, в одном из поездов компании Intercity Express, 27-летний мужчина-арабс ножом напал на пассажиров поезда.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Bild.
Поезд был остановлен, на месте происшествия полиция пытается выяснить причины случившегося.
Сообщается, что мужчина находился в неадекватном состоянии, не исключено, что у него было психическое расстройство.
В настоящее время полиция исключает версию терроризма.
Двое пострадавших получили серьезные травмы, но их жизни ничего не угрожает.
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