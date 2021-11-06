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Вести переговоры, обсуждать, но не упускать из виду ошибки Азербайджана. Эксперт

Вести переговоры, обсуждать, но не упускать из виду ошибки Азербайджана. Эксперт

Президент Аналитического центра глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян считает, что Армения должна быть готова к переговорам и обсуждению делимитационных и демаркационных вопросов между Арменией и Азербайджаном, а также деблокации дорог.

Как  передает Арменпресс,в ходе проходящей  6 ноября в Ереване экспертной дискуссии на тему «Коридор или дорога? Какой должна быть позиция Армении?» Степан Григорян отметил, что параллельно с этим процессом ни в  коем случае нельзя упускать из виду и ошибки Азербайджана.

«Азербайджан нарушил международные нормы, поэтому параллельно должны быть вестись судебные процессы. Мы должны постоянно работать с демократическими странами. Как известно, Байден пригласил Армению принять участие в саммите демократического мира. Мой призыв –непременно выступить на этом форуме, чтобы представить миру истину.  Да, на Азербайджан должны быть наложены санкции за развязывание войны (последняя Арцахская война -ред.), за массовые бомбардировки Нагорного Карабаха, за совершение преступлений.Но параллельно надобыть готовыми и к  разговору», - сказал Степан Григорян.


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