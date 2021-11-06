Температура воздуха в Армении понизится на 5-8 градусов

второй половине 10-11 ноября в некоторых регионах ожидаются осадки.

Ветер восточный: 2-5 м / с.

Как сообщили Арменпресс в МЧС РА, 11 ноября температура воздуха упадет на 5-8 градусов.

Днем 6ноября, 7-9 ноября, ночью 10ноября, 11 ноября в Ереване осадков не ожидается. Вечером 10 ноября возможен дождь.