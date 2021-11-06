Главы МИД России и Ирана затронули ситуацию на Южном Кавказе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдуллахиян обсудили перспективы возобновления переговоров по ядерной сделке в Вене, а также ситуацию на Южном Кавказе.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает МИД России.

Переговоры в Вене о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и отмене американских санкций возобновятся 29 ноября. В МИД России сообщили, что телефонный разговор состоялся 6 ноября по инициативе иранской стороны.

Кроме того, по сообщению российского МИД, министры затронули тему предстоящего визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Тегеран, а также обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане и вокруг него и положение дел на Южном Кавказе.