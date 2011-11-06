Анонс мероприятий на 7 ноября
17:05, Ноябрь 06, 2021
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09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
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- 06.11-14:28 Председателем попечительского совета ЕГУ избран вице-премьерРА Сурен Папикян
- 06.11-14:10 Представители нотариальных палат России и Беларуси посетили мемориал Геноцида армян
- 06.11-14:05 Во избежание новых опасностей при делимитациии демаркациидолжны быть «красные линии». Эксперт
- 06.11-13:56 Президенты России и Палестины встретятся в Москве
- 06.11-13:50 В России зарегистрирован максимальный показатель новых случаев Covid-19
- 06.11-13:21 Публичная позиция Азербайджана - что проблемы НК нет, не соответствует реальности. Политолог
- 06.11-13:15 Бывший инженер Tesla будет работать в Apple над созданием беспилотного автомобиля. Bloomberg
- 06.11-13:10 Китай - одно из основных экспортных направлений Армении. Министр видит нереализованные возможности
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- 06.11-12:46 Предложенный Турцией формат «3 + 3» не сработает. Александр Искандарян
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- 06.11-11:42 Переизбранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вступил в должность
- 06.11-11:37 COVID-19: вАрцахе зарегистрирован 121 новый случай
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