Азиатские индексы выросли - 06-11-21

ТОКИО, 6 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 6 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 29611.57 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 2041.42 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3491.57 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 24870.51 пункта.