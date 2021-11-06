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Азиатские индексы выросли - 06-11-21

Азиатские индексы выросли - 06-11-21

ТОКИО, 6 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 6 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 29611.57 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 2041.42 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3491.57 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 24870.51 пункта.


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