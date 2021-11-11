Гинцбург сообщил о создании лекарства, подавляющего размножение SARS-CoV-2

В России разрабатывают лекарство для подавления размножения коронавируса, но результат будет позже, чем препарат на основе антител, рассказал РИА Новости директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает Арменпресс.

Ранее он сообщал о том, что в январе начнутся испытания вещества на базе антител для лечения инфицированных SARS-CoV-2.

"Если же вы под лекарствами подразумеваете препараты, которые будет целенаправленно подавлять размножение вируса, то над этой проблемой тоже работаем. Те препараты лекарственные, которые сейчас существуют, — они существуют, между прочим, но они не настолько хорошо подавляют размножение вируса, чтобы с помощью них можно было лечить больных в тяжелом состоянии", — отметил Гинцбург.

По его словам, в центре работают и над такой серией лекарств.

"Но по ним я, к сожалению, не могу пообещать, что это будет в течение нескольких месяцев", — добавил глава центра Гамалеи. Ученый подчеркнул, что для этого потребуется больше времени.

В России уже проходят исследования нескольких препаратов, которые можно будет использовать для помощи пациентам с COVID-19. В частности, "МИР 19" от ФМБА преодолел уже вторую фазу испытаний. Это этиотропный препарат, по сути, антидот против вируса, действие которого основано на механизме интерференции РНК. Он состоит из двух компонентов: действующее вещество — малые интерферирующие РНК — и пептид-носитель.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.