В столице Сомали произошел взрыв
Мощный взрыв прогремел в четверг в сомалийской столице, городе Могадишо. Как передает Арменпресс, об этом сообщил сомалийский новостной портал Goobjoog News.
По предварительным данным, по меньшей мере три человека получили ранения, отмечает портал. Взрыв произошел возле контрольно-пропускного пункта у мечети. Район оцеплен полицией.
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