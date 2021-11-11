Врачи-армяне Украины внесут свой вклад в восстановление и лечение раненых армянских военнослужащих

Члены Союза армянских врачей Украины посетят Армению как представители Союза армян Украины. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с AnalitikaUA.net сообщила врач, координатор Союза армянских врачей Украины Гаяне Гиносян.

По ее словам, Союз армянских врачей Украины стремится установить контакты с соответствующими органами и организациями Республики Армения, участвовать в развитии системы здравоохранения Армении, развивать отношения и сотрудничество с армянскими специалистами в различных областях.

«Основная цель союза - создание сильного сообщества армянских врачей в Украине, которое сможет оказывать масштабную медицинскую помощь пациентам как в Украине, так и в Армении и во всей диаспоре. Мы готовы внести свой вклад в реабилитацию и лечение раненых армянских военнослужащих. Наш союз поможет армянским врачам познакомиться с достижениями и инновациями мировой медицины. Кроме того, сотрудничество специалистов Армении и Украины будет направлено на оказание медицинской помощи в регионах Арцаха и Армении. Во время этого визита мы планируем посетить Гегаркуникскую область, чтобы разобраться во всех проблемах. Наша самая большая цель - помочь Армении преодолеть все препятствия на пути преодоления различных заболеваний. Мы хотим внести свой вклад в преодоление этих препятствий, помогая сформировать команду профессионалов, целью которой будет создание более сильной, более профессиональной и, что самое главное, более доступной системы здравоохранения», - сказала Гаяне Гиносян.