Премьер Польши назвал ситуацию на границе новым типом войны

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал ситуацию с мигрантами на границе с Белоруссией новым типом войны, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"То, с чем мы имеем дело, - это новый тип войны. Это война, где боеприпасами являются гражданские лица и средства массовой информации", - написал Моравецкий в четверг в Twitter.

"Но хотя изменились правила борьбы, одно остается неизменным - мерой безопасности является готовность защищать Польскую Республику, защищать ее границы и суверенитет", - добавил он.

В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.

В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши Анджей Дуда ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.