Время в Ереване: 11:07:36,   12 Ноябрь

Reuters: ЕС намерен обсудить с ООН и Минском репатриацию мигрантов через аэропорт Гродно

Reuters: ЕС намерен обсудить с ООН и Минском репатриацию мигрантов через аэропорт Гродно

Европейский союз рассматривает возможность проведения переговоров с ООН и Белоруссией по вопросу о репатриации мигрантов, скопившихся на польско-белорусской границе, через аэропорт города Гродно. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщило агентство Reutres со ссылкой на дипломатов ЕС.

По его данным, не исключено предоставление Евросоюзом финансовой помощи для достижения этой цели.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]