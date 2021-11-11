Бизнес-круги Беларуси и Бразилии заинтересованы в сотрудничестве в различных сферах экономики. Об этом шла речь на встрече председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Владимира Улаховича с почетным консулом Беларуси в Сан-Паулу, президентом Торгово-промышленной палаты "Беларусь - Бразилия" Григорием Гольдшлегером, как передает Арменпресс, об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт БелТПП.

Стороны рассмотрели перспективы расширения сотрудничества бизнес-кругов Беларуси и Бразилии в сферах нефтехимии, производства стройматериалов, текстильной, целлюлозно-бумажной промышленности, медицины, сельскохозяйственных технологий.

"Участники встречи также обсудили возможность реализации совместного проекта в области производства электротранспорта, вопросы сертификации в Беларуси бразильской продукции, организацию экспозиций белорусских производителей на международных выставках в Бразилии и проведение деловых мероприятий в рамках экспозиций", - говорится в сообщении.