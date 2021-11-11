Минобороны Латвии не исключило участия НАТО в разрешении миграционного кризиса

Обострение миграционного кризиса на границах ЕС может привести к вмешательству НАТО. Такое мнение высказал в четверг министр обороны Латвии Артис Пабрикс, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я думаю, что если [президент Белоруссии Александр] Лукашенко пойдет [на обострение ситуации], то Европейский союз и - я не могу исключить - даже НАТО будут вовлечены, - сказал он в эфире Латвийского радио. - Потому что мы должны свою границу защищать, и мы открывать границу не будем".