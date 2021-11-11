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Ucom продолжает поддерживать школу программирования «42 Ереван»

Ucom продолжает поддерживать школу программирования «42 Ереван»

Компания Ucom продолжает предоставлять бесплатной школе программирования «42 Ереван» фиксированный интернет на особых условиях.

Отметим, что финансируемый Евросоюзом центр инженерии и прикладных наук ЕС Tumo, входящий в состав Tumo Lab, является частью сети из 42 ведущих французских школ программирования, в которую уже входят Токио, Сан-Франциско, Амстердам, Сеул и 26 других городов по всему миру. 

«Своими услугами Ucom продолжает поддерживать проекты в области технологического образования в Армении. Школа «42 Ереван» определенно воспитывает новое поколение новаторских, независимых и творческих профессионалов, являясь примером для многих. Приятно слышать, что новые специалисты уже пополняют ряды сотрудников лучших IT-компаний Армении»,-  как сообщили Арменпресс в пресс-службе компании, отметил генеральный директор компании Ucom Ара Хачатрян

«42 Ереван - это школа, где учащимся на бесплатной основе предоставляется возможность закладывать прочный фундамент в программировании. Обучение, предоставляемое школой, является передовым не только в своей области, но и по части методов обучения. Мы являемся частью большой международной сети наряду со школами в Токио, Амстердаме и Кремниевой долине. Таким образом, благодаря эффективному сотрудничеству с нашими партнерами, через 1,5 года после запуска школы мы уже видим силу нового поколения программистов, которая вскоре станет еще более заметной для рынка труда»,- в свою очередь, добавил руководитель школы «42 Ереван» Ованес Испирян.

«Перед подачей заявки немного погуглил, познакомился с международной сетью, прочитал положительные отзывы, зарегистрировался в тот же день и прошел игру. Я пришел сюда с нулевыми знаниями программирования, и за это время с помощью одной только программы школы «42 Ереван» я успел получить достаточно знаний и навыков, благодаря чему уже перешел работать в Epam», - рассказал студент «42 Ереван» Геворг Амирджанян

Говоря об атмосфере и культуре в школе, другой ученик, Сероб Хачатрян, сказал: «В «42 Ереван» мне больше всего нравится свобода. Здесь очень вдохновляющая и очень мотивирующая атмосфера. Это просто замечательно, когда тебе дается свобода распоряжаться своим временем, не говоря уже о том, что тебе предоставляется право самому решать, когда тебе посещать или уходить с занятий, или же планировать отдых». 

Добавим, что в 2019 году в школу, с начала приема, поступило около 8000 абитуриентов, 160 из которых были включены в основную программу в 2020 году, а по окончании приема в этом году к школе 42 присоединятся еще 180 студентов. Более того, она открыта для студентов 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.


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