Вице-мэр Гориса снова будет арестован
17:14, 11 Ноябрь, 2021
Апелляционный уголовный суд удовлетворил ходатайство прокурора об аресте заместителя мэра Гориса Менуа Овсепяна. Как сообщает Арменпресс, в октябре суд общей юрисдикции Сюникской области принял решение об освобождении Менуа Овсепяна под залог в 30 млн драмов. Прокуратура обжаловала это решение.
Овсепяну предъявлено обвинение за принуждение к участию в предвыборной агитации с использованием служебного положения и за присвоение и растрату в особо крупном размере.
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