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Вице-мэр Гориса снова будет арестован

Вице-мэр Гориса снова будет арестован

Апелляционный уголовный суд удовлетворил ходатайство прокурора об аресте заместителя мэра Гориса Менуа Овсепяна. Как сообщает Арменпресс, в октябре суд общей юрисдикции Сюникской области принял решение об освобождении Менуа Овсепяна под залог в 30 млн драмов. Прокуратура обжаловала это решение.

Овсепяну предъявлено обвинение за принуждение к участию в предвыборной агитации с использованием служебного положения и за присвоение и растрату в особо крупном размере.


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