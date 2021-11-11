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Азиатские индексы - 11-11-21

Азиатские индексы - 11-11-21

ТОКИО, 11 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 11 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.59% и составил 29277.86 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.32% и составил 2014.30 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.15% и составил 3532.79 пункта, а HANG SENG вырос на 1.01% и составил 25247.99 пункта.


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