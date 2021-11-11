Всеобъемлющего решения конфликта возможно достичь только мирным путем, под мандатом сопредседательства МГ ОБСЕ

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 10 ноября в Париже встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофером (США), Игорем Ховаевым (Россия) и Брисом Рокфо (Франция).

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники обсудили широкий круг вопросов, касающихся урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Арарат Мирзоян подчеркнул, что всеобъемлющего и долгосрочного решения нагорно-карабахского конфликта возможно достичь только мирным путем, под мандатом сопредседательства Минской группы ОБСЕ, на основе известных сторонам принципов и элементов.

Была отмечена важность визита сопредседателей в регион в контексте ознакомления с ситуацией на месте. В ходе встречи стороны посчитали приоритетным осуществление практических шагов по деэскалации в регионе. В данном контексте Арарат Мирзоян осудил нападения на гражданское население Нагорного Карабаха, которые привели к жертвам, а также счел неприемлемой продолжающуюся антиармянскую риторику.

Министр иностранных дел Армении и сопредседатели Минской группы ОБСЕ обменялись мнениями по актуальным гуманитарным вопросам. В этом контексте Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость немедленного, безоговорочного возвращения армянских военнопленных, а также выяснения судьбы пропавших без вести и сохранения армянского историко-культурного наследия.

В тот же день по приглашению министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана.

В ходе пятисторонней встречи глава МИД Армении выразил позицию армянской стороны по полноценному восстановлению процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Арарат Мирзоян подтвердил позицию сопредседателей, в том числе о необходимости деэскалации и урегулирования гуманитарных проблем, а также о неприемлемости провокаций и антиармянской риторики.