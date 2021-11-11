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Всеобъемлющего решения конфликта возможно достичь только мирным путем, под мандатом сопредседательства МГ ОБСЕ

Всеобъемлющего решения конфликта возможно достичь только мирным путем, под мандатом сопредседательства МГ ОБСЕ

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 10 ноября в Париже встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофером (США), Игорем Ховаевым (Россия) и Брисом Рокфо (Франция).

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники обсудили широкий круг вопросов, касающихся урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Арарат Мирзоян подчеркнул, что всеобъемлющего и долгосрочного решения нагорно-карабахского конфликта возможно достичь только мирным путем, под мандатом сопредседательства Минской группы ОБСЕ, на основе известных сторонам принципов и элементов.

Была отмечена важность визита сопредседателей в регион в контексте ознакомления с ситуацией на месте. В ходе встречи стороны посчитали приоритетным осуществление практических шагов по деэскалации в регионе. В данном контексте Арарат Мирзоян осудил нападения на гражданское население Нагорного Карабаха, которые привели к жертвам, а также счел неприемлемой продолжающуюся антиармянскую риторику.

Министр иностранных дел Армении и сопредседатели Минской группы ОБСЕ обменялись мнениями по актуальным гуманитарным вопросам. В этом контексте Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость немедленного, безоговорочного возвращения армянских военнопленных, а также выяснения судьбы пропавших без вести и сохранения армянского историко-культурного наследия.

В тот же день по приглашению министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана.

В ходе пятисторонней встречи глава МИД Армении выразил позицию армянской стороны по полноценному восстановлению процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Арарат Мирзоян подтвердил позицию сопредседателей, в том числе о необходимости деэскалации и урегулирования гуманитарных проблем, а также о неприемлемости провокаций и антиармянской риторики.


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