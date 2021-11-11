Посол Армении встретился с Уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека

Посол Армении в Украине Владимир Карапетян встретился с Уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой.

Как сообщает Арменпресс, в ходе встречи были обсуждены итоги недавнего визита госпожи Денисовой в Армению и возможности дальнейшего сотрудничества.