Министерство по ЧС Армении сообщает, что в Армении автодороги проходимы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, в городе Каджаран и на участке под названием "Мегру сар" идет снег.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.