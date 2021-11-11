Известен состав сборной Армении в матче против Северной Македонии

Главный тренер сборной Армении по футболу Хоакин Капаррос огласил стартовый состав команды на матч предпоследнего тура отборочного турнира Чемпионата мира против Северной Македонии.

Как сообщает Арменпресс, в стартовом составе будут Юрченко, Амбарцумян, Тертерян, Чалишир, Камо Ованнисян, Удо, Мхитарян, Барсегян, Селараян, Варданян, Бриаско.

Матч Армения-Северная Македония начнется в 21։00 по ереванскому времени.