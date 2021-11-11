Сопредседатели Минской группы выступили с заявлением по итогам встречи глав МИД Армении и Азербайджана

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Эндрю Шефер (США), Игорь Ховаев (РФ) и Брис Рокфей (Франция) выступили с заявлением по итогам встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. Как сообщает Арменпресс, в заявлении говорится:

“Сопредседатели 10 ноября провели отдельные встречи в Париже с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Сопредседатели приняли министров иностранных дел на совместной встрече, которую открыл министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Во встречах также принял участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик. Сопредседатели и министры иностранных дел продолжили начатые в Нью-Йорке обсуждения ряда возможных мер по деэскалации и следующих шагов в этом процессе, включая будущие встречи в этом формате и предлагаемый визит сопредседателей в регион.

Сопредседатели и министры также обсудили статус выполнения обязательств, взятых в рамках трехстороннего Заявления от 9 ноября. Сопредседатели подтвердили важность достижения прогресса по гуманитарным вопросам, включая, в частности, вопросы пленных, разминирования, пропавших без вести, добровольное переселение перемещенных лиц и защиту исторических и культурных объектов, а также призвали стороны предоставить неограниченный доступ международным гуманитарным организациям.

Сопредседатели также подчеркнули важность недопущения подстрекательской риторики и провокационных действий.

Сопредседатели 10 и 11 ноября встретились также с представителями министерства иностранных дел Франции и Елисейского дворца, чтобы обсудить текущие усилия по оказанию сторонам помощи в поиске всеобъемлющих решений остающихся вопросов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом или вытекающих из него, в соответствии с со своим мандатом”.