Европейские индексы выросли - 11-11-21

МОСКВА, 12 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 11 ноября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.10% и составил 16083.11 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.20% и составил 7059.55 пункта, британский FTSE вырос на 0.60% и составил 7384.18 пункта, а российский RTSI вырос на 0.05% и составил 1854.48 пункта.