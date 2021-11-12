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Все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты

Все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты

По состоянию на 9:30 12 ноября в районе Мегри идет слабый снег, на автодорогах Сисиана местами гололедица.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Дорожный департамент.

В районе Гориса и на перевале Мегри - туманы, видимость - 60-70 метров.

Все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.


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