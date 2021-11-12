“Ереванский бестселлер”: лидер - “La Bohème”: переводы, октябрь, 2021

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку переведенных художественных произведений. Данные списка составлены по итогам продаж за октябрь.

На первом месте книга Шарля Азнавура “La Bohème. Прошедшие дни”. Армения, богема, романы, друзья, Голливуд. О чем бы ни рассказывал Шарль Азнавур, он всегда искренен и прямолинеен, скромен и толерантен. После многолетней карьеры, он оглядывается на свое прошлое. В книге собраны смешные и драматические, неожиданные и трогательные истории. Они позволяют читателю познакомиться с великим артистом, символом неиссякаемой жизненной силы. В этой книге певец, актер и писатель Азнавур, а также и брат, муж и друг покоряют сердца читателей своей прямотой и простотой. Перевел: Гамлет Гаспарян.

На втором месте книга Наринэ Абгарян “Зулали”. Эта книга о горьком и счастливом мире людей, которые не замечают времени, не боятся парить и что-то смешное находят даже в трагедии. Мир стариков, детей и взрослых - людей, потерявших веру, но не отчаявшихся, раз и навсегда погружен в измерение, где сбываются мечты. Перевела: Наринэ Гижларян.

На третьем месте – также книга Наринэ Абгарян “Манюня”, перевод которой осуществила Наринэ Гижларян. Это необычная история о детстве, о двух подругах - Наринэ и Манюне, о строгой и доброй Тай-бабушке Манюни, а также о многочисленных родственниках, попадающих в непрекращающиеся передряги. Книга пропитана армянским солнцем и армянскими ароматами. Детство, полное нежности и веселья, которое делает человека счастливым на протяжении всей его жизни. Книга удостоена Национальной литературной премии России “Рукопись года”.

На четвертом месте опять Нарине Абгарян с книгой “Симон”. В небольшом армянском селе Берд умирает каменщик Симон. Он прожил долгую жизнь, пользовался уважением окружающих, прославился любовными приключениями. Симон очень любил женщин. Каждому новому роману он давался безоговорочно: его соблазняли, обожествляли, ревновали, но ему удавалось с достоинством попрощаться. Это причина, по которой его любимые женщины встретились на его похоронах: разодетая Софья, Тевосанц Элиза, в одежде, отправленной сыновьями из Америки, Бочканц Сусанна, благополучно выдавшая дочь замуж в Россию, вдова Сильва и, конечно, законная жена Симона, Мелания, которая на протяжении многих лет терпеливо выдерживала любвеобильный характер мужа. Перевела: Наира Хачатрян.

На пятом месте книга Халеда Хоссейни “Тысяча сияющих солнц”. Роман, опубликованный в 2007 году, представляет собой откровенную и трогательную книгу о недавнем прошлом Афганистана, на этот раз глазами женщин. Основная тема романа - нарушение прав женщин, насилие и жестокость по отношению к женщинам в Афганистане. Беседуя со многими женщинами в Кабуле, слушая их душераздирающие истории, Хоссейни написал книгу “Тысяча сияющих солнц” и посвятил ее афганским женщинам. Роман помогает лучше понять жестокую историю, культуру и наследие Афганистана, а героизмом людей, живущих в нечеловеческих условиях, можно только восхищаться. Перевод с английского: Марии Садоян.

На шестом месте - роман-аллегория Германа Гессе “Сидхарта”, впервые изданный в 1922 году. Он рассказывает о пути духовного самопознания современного Будды Гаутамы брахмана Сидхарты. Это девятый роман Гессе, написанный в лирическом стиле. Книга была опубликована в Америке в 1951 году и получила широкое распространение в 1960-х годах. Роман Гессе посвятил французскому драматургу, писателю Ромен Ролану. Перевел: Ашот Алексанян.

«Девы» Алекса Михаэлидиса на седьмом месте. Эдвард Фоска - убийца. Марьяна не сомневается в этом. Но Фоска неуловим, неосязаем. Фоску, доброжелательного и харизматичного профессора греческой трагедии в Кембриджском университете, обожают и профессора, и студенты, особенно члены секретной группы «Девы». Марианна Андрос - блестящий, но сложный и противоречивый групповой терапевт. «Девы» привлекают ее внимание, когда в Кембридже находят безжизненное тело одной из участниц, племянницы Марианны - Зоуи. Когда-то и Марианна училась в том же университете. Она сразу понимает, что идиллическая красота высоких башен и древние традиции скрывают что-то зловещее. Она убеждена, что убийца - Эдвард Фоска, хотя у последнего есть алиби. Но почему под мишенью профессор должны оказываться студентки? Переводчик: Астхик Атабекян.

На восьмом месте - роман Агаты Кристи “И никого не осталось ...”. Сама Агата Кристи назвала ее самой сложной из своих работ. Книга считается самым продаваемым детективным романом в мире, с тиражом около 100 миллионов экземпляров, одной из самых продаваемых книг в целом (около 100 миллионов экземпляров). Впервые она была издана в Великобритании в 1939 году под названием “Десять негритят”. Через год она была издана в США под названием «И никого не осталось ...», и впоследствии она стала известна во всем мире. Десять незнакомых человек, на первый взгляд ничем не связанных друг с другом, оказываются на острове, где находят поднос, полный фарфоровых статуэток десяти солдатиков и неразгаданную тайну, зачем их туда пригласили. Перевод: Элизы Саркисян.

На девятом месте “Бесконечная ночь” Агаты Кристи. Этот роман впервые был опубликован в 1967 году. При выборе названия писательница вдохновилась строками стихотворения «Песни невинности» английского поэта Уильяма Блейка. Агата Кристи однажды призналась, что «Бесконечная ночь» - ее любимое произведение, обычно она свои романы пишет за три-четыре месяца, однако этот был завершен за шесть недель. Перевод: Арпине Варданян.

И на десятом месте - произведение Джоджо Мойес “До встречи с тобой”. В жизни бывают переломные моменты, моменты, которые, независимо от нашей воли, меняют все, что будет потом, все, что мы почувствуем и поймем позже. Встреча Луизы и Уилла, возможно, для одной -возможность выйти из тяжелого финансового положения, для другого - жизненная необходимость, а, возможно, что случайностей не бывает. Во всяком случае, их встреча переворачивает с ног на голову жизнь обоих, и в основе возможность выбора, сделать жизнь ближнего полнее, чем можно представить. Перевод: Мери Даллакян.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах при составлении рейтингового списка участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).