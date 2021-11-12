В Никосии официально был открыт Парк дружбы Кипр-Армения

В Никосии 10 ноября в присутствии посла Республики Армения в Республике Греция Тиграна Мкртчяна официально был открыт Парк дружбы Кипр-Армения.

Как передает «Арменпресс», посольство Армении в Греции сообщает, что автором данной инициативы является государственный представитель в Палате представителей Кипра Вардгес Махтесян. Инициатива была реализована при содействии мэра Строволоса Андреаса Папахараламбоса.

На церемонии открытия присутствовали спикер Палаты представителей Республики Кипр Анита Деметриу, министр обороны Хараламбос Петридис, представитель Греческой православной церкви Кипра архиепископ Христос II, глава Армянской епархии Кипра архиепископ Хорен Тограмаджян, лидеры политических партий и представители армянской общины Кипра.

Посол Армении в Греции Тигран Мкртчян отметил, что для него большая честь быть на таком историческом событии, которое происходит в первую неделю после его вступления на должность. Посол добавил, что Кипр - союзник и друг Армении. Он высоко оценил роль армянской кипрской общины в армяно-кипрских отношениях, выразив особую благодарность Вардгесу Махтесяну, по инициативе которого и был открыт Парк дружбы Кипр-Армения.

Тигран Мкртчян зачитал послание министра иностранных дел РА Арарата Мирзояна.

«Рад передать свои теплые приветствия президенту Республики Кипр г-ну Никосу Анастасиадесу, спикеру Палаты представителей Парламента Кипра Аните Деметриу. Поздравляю с открытием Парка дружбы Кипр-Армения. Я также хотел бы выразить свою глубокую признательность властям Кипра за их неизменную приверженность и содействие армянской общине Кипра в сохранении их культурного наследия. Символично, что сегодняшнее событие происходит в день, когда армяне и арцахцы склоняют головы, дают дань памяти героям 44-дневной войны, начавшейся 27 сентября 2020 года, сопровождавшейся широкомасштабными международными гуманитарными нарушениями, нарушениями прав человека, военными преступлениями и другими массовыми зверствами со стороны Азербайджана при прямой поддержке Турции. Мы высоко ценим принципиальную позицию правительства Кипра в вопросе Арцаха, его безоговорочную поддержку армянскому народу. Кипр всегда был уникален в своей целевой и четкой оценке ситуации, за что мы очень благодарны», - говорится в заявлении министра.

В послании министр иностранных дел Арарат Мирзоян подчеркнул, что в вопросе проблемы Кипра позиция Армении всегда была четкой и никогда она не была двусмысленной.

«Я надеюсь, что в ближайшем будущем переговоры возобновятся, чтобы достичь воссоединения острова. Мы ценим огромную поддержку правительства Кипра в связи с Геноцидом армян в нашем стремлении к справедливости. Позиция кипрских властей, многочисленные заявления, сделанные ими в годовщину Геноцида армян, еще раз подчеркивают приверженность и честность народа Кипра нашим общим ценностям», - говорится в послании.

Министр иностранных дел РА завершил свое послание известным афоризмом древнегреческого философа Гераклита «Все течет, все изменяется», что означает, что мир постоянно меняется, а стабильность - лишь иллюзия. «Это определенная истина. Но я глубоко верю, что, бережно относясь к нашей общей истории и к нашим ценностям, передавая их будущим поколениям, мы можем гарантировать, что наши межгосударственные отношения, солидарность и дружба между армянским и кипрским народами продлятся вечно», - написал Арарат Мирзоян.

Мероприятие завершилось приемом и выступлением хора Пресвятой Богородицы и танцевального ансамбля «Сипан».