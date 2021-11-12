Генсек ООН призвал к разработке международного плана вакцинации

Миру необходим международный план вакцинации от коронавируса для того, чтобы в первой половине 2022 года на Земле было привито как минимум 70% населения. Как передает Арменпресс, об этом в четверг заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в своем видеообращении к участникам Парижского форума мира.

"Нам нужен международный план вакцинации [от COVID-19], который позволит как минимум удвоить темпы производства и распределения вакцин, чтобы достичь показателей вакцинации населения в 70% в первой половине 2022 года", - сказал он.

Глава всемирной организации добавил, что коронавирус усилил неравенство в мире, а тот факт, что миллиарды людей в мире все еще ждут своей первой прививки от коронавируса, он назвал "моральной ошибкой".

Гутерриш в конце 2020 года призвал создать специальную рабочую группу для борьбы с пандемией, которая занялась бы планированием графика вакцинации по всему миру и распределением вакцин. Хотя генсек ООН повторял свой призыв неоднократно, эта задача пока так и не решена.

Для продвижения глобальной вакцинации ООН и Всемирной организацией здравоохранения создан механизм COVAX, для которого государства предоставляют произведенные ими вакцины, которые затем направляются в нуждающиеся в них страны. В ООН неоднократно отмечали, что страны-производители не предоставляют достаточно препаратов для обеспечения необходимых темпов вакцинации в мире, особенно в странах Африки.

Идея созывать в Париже в каждую годовщину окончания Первый мировой войны форум мира была выдвинута президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В первом таком форуме, который проходил в 2018 году, вместе с французским лидером участвовали президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, правительственные делегации многих других стран.