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В Армении 18-19 ноября пройдет заседание Евразийского межправительственного совета

В Армении 18-19 ноября пройдет заседание Евразийского межправительственного совета

В Армении 18-19 ноября пройдет заседание Евразийского межправительственного совета.

«Арменпресс» передает информацию сайта e-gov.am . По этому поводу премьер-министр РА Никол Пашинян дал ряд поручений министру иностранных дел, начальнику Службы государственного протокола МИД, министру по чрезвычайным ситуациям, министру обороны,  министру здравоохранения, главе Службы государственной безопасности, начальнику Полиции, председателю Комитета гражданской авиации и министру финансов.


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