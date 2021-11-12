После прекращения военных действий азербайджанцы уничтожают памятники армянского культурного наследия: Мирзоян

Во время агрессии, развязанной Азербайджаном против Нагорного Карабаха и его народа прошлой осенью, азербайджанские Вооруженные силы преднамеренно наносили удары по гражданской инфраструктуре, включая школы и детские сады, а также по армянскому культурному и религиозному наследию Нагорного Карабаха. В результате более 22 000 детей в Нагорном Карабахе были лишены права на образование. Как передает «Арменпресс», об этом на 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян.

«Вот уже почти год Армения сообщает генеральному директору ЮНЕСКО и государствам-членам о серьезных угрозах армянским культурным памятникам, оставшимся на территориях, оказавшихся под контролем Азербайджана.

Мы благодарны г-же Одри Азуле за ее усилия по отправке независимой миссии в Нагорный Карабах и в прилегающие районы в соответствии с Конвенцией 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

К сожалению, Азербайджан продолжает блокировать выполнение этой миссии. Такое обструктивное отношение заставляет нас ожидать худшего в вопросе сохранения культурного наследия. В ходе боевых действий и после прекращения огня были зарегистрированы многочисленные, документально подтвержденные случаи вандализма и умышленного уничтожения армянского культурного и религиозного наследия Вооруженными силами Азербайджана. И, пожалуй, самым печальным примером является двойной целевой удар беспилотника по Храму Святого Всеспасителя Казанчецоц в Шуши 8 октября прошлого года»,-сказал Мирзоян.

Он добавил, что наряду с разрушением религиозного и культурного наследия Нагорного Карабаха, более 1 500 культурных и музейных артефактов Нагорного Карабаха остались на территориях, которые в настоящее время находятся под контролем Азербайджана. «Очень важно направить международные усилия и предпринять соответствующие шаги, чтобы армянское культурное наследие в Нагорном Карабахе не повторило трагическую судьбу наследия Нахиджевана, где в общей сложности было уничтожено 28 000 армянских культурных ценностей», - сказал министр иностранных дел РА.

В своем выступлении Арарат Мирзоян поздравил Одри Азуле с переизбранием на пост генерального директора ЮНЕСКО. Он также поблагодарил все страны-члены за поддержку кандидатуры Армении в качестве одного из заместителей председателя Генассамблеи.

«Чрезвычайные проблемы, с которыми сегодня сталкивается мир, - от вооруженного конфликта до пандемии COVID-19 и изменения климата, - подчеркивают необходимость расширения сотрудничества в области образования, науки, культуры, коммуникации и информации. Поэтому сегодня, когда мы празднуем 75-летие ЮНЕСКО, мы подтверждаем нашу приверженность ценностям ЮНЕСКО, нашу поддержку процессу стратегической трансформации организации. В 2022 году будет отмечаться 30-летие членства Армении в ЮНЕСКО, в течение которого Армения решительно придерживалась мандата ЮНЕСКО по продвижению универсальных ценностей и наших общих целей, включая повестку в области устойчивого развития на период до 2030 года. Именно поэтому мы решили выдвинуть нашу кандидатуру в члены Исполнительного совета ЮНЕСКО на период 2021-2025 годов», - сказал Арарат Мирзоян.

Он добавил, что Армения привержена продвижению задач образования на основе принципа равных возможностей для всех. «Мы считаем, что глобальное гражданское образование - мощный инструмент для ответа на глобальные вызовы. Мы считаем, что образование и повышение осведомленности имеют важное значение в деле борьбы с пропагандой языка вражды и дискриминации по признаку личности. Это одна из основных идей создания в 2020 году кафедры ЮНЕСКО по предупреждению геноцида и других массовых преступлений в Ереванском государственном университете. Мы полностью поддерживаем глобальные программы ЮНЕСКО по приоритетам Африки и развивающихся государств малых островов, которые должны быть более стимулированы, уделяя особое внимание сферам образования и культуры. Армения поддерживает усилия ЮНЕСКО по сохранению культурного наследия в зонах конфликтов и осуждает нападения на культурные символы из-за различий в их происхождении и идентичности», - сказал он.