В Арцахе подтверждено 80 новых случаев заражения COVID-19

11 ноября в Республике Арцах проведено 285 тестов, зарегистрировано 80 новых случаев заражения COVID-19.

Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Республики Арцах сообщает, что в настоящее время стационарное лечение от коронавирусной болезни проходят 146 инфицированных. Врачи состояние 21 пациента оценивают как крайне тяжелое, 92 - как тяжелое. Среди них есть и молодые люди. Больные с легкими формами амбулаторное лечение получают в домашних условиях.

В 2021 году для лабораторного выявления коронавируса было обследовано 19 772 гражданина, из которых 3 059 оказались с положительным результатом.

Министерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает следовать инструкциям, дабы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию.