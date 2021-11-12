Картина Винсента Ван Гога (1853-1890), захваченная нацистами в период оккупации Франции, была продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке в четверг за $35,9 млн. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Картина "Стога пшеницы", написанная Ван Гогом в 1888 году, была продана за $35,885 млн, что почти на $6 млн больше максимальной ожидаемой стоимости продажи.

"Стога пшеницы" Ван Гог написал во время своего пребывания в Арле (юг Франции), которое продлилось больше года. Некоторые из написанных в этот период картин художник относил к числу своих лучших работ.

После смерти Ван Гога "Стога пшеницы" унаследовал его брат Тео. Затем произведение сменило несколько владельцев, после чего попало в руки нацистов в период оккупации Франции во время Второй мировой войны. С того момента местонахождение картины оставалось неизвестным до конца 1970-х годов, когда аукционный дом Christie's выкупил ее у американской компании, занимающейся продажей произведений искусства.